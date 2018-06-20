Изображения и скульптуры писателя находятся на трех станциях подземки.

В среду, 10 апреля, в петербургском метрополитене рассказали, на каких станциях "спрятался" Пушкин. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро.Повседневности".

Изображения и скульптуры писателя находятся на трех станциях подземки. Так, поэт изображен на одном из мозаичных панно станции "Спасская". А на станциях "Пушкинская" и "Чёрная речка" установлены памятники Александру Пушкину.

Стоит отметить, что в петербургском метро можно также встретить изображения Николая Васильевича Гоголя, Фёдора Михайловича Достоевского и молодого Льва Николаевича Толстого.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге откроется навигация по водным путям

Фото: яндекс.карты