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Смольный: в Петербурге не хватает снегоплавильных станций

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Причиной того, что город утопает в снегах, стало плохое распределение бюджетных средств.

На заседании в Смольном руководящий состав заявил, что городу не хватает снегоплавильных заводов. По информации чиновников, также коммунальным организациям не  хватает снегоуборочной техники, чтобы своевременно и качественно проводить очистку дворовых территорий. Напомним, что ранее правительство заявило о том, что с уборкой дорог сотрудники справляются.

По информации от Смольного, причиной плачевной ситуации с уборкой стало распределение бюджета за прошлые годы. Чиновники добавили, что деньги за данные нужды дополнительно заложены не были.

Напомним, что автозаводы Петербурга притормозили конвейеры из-за нераспроданности машин.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: смольный, снегоплавильные пункты, снегоплавильные станции, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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