В Калининском районе появится "Белорусский квартал" за 289 миллионов рублей

Завершить весь проект планируется в 2024 году.

Фонд капитального строительства и Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на проектирование жилых домов и социальных объектов "Белорусского квартала" в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по строительству Петербурга.

За проектирование жилых домов подрядчик получит 236,7 миллиона рублей. Завершить проекты нужно не позже ноября 2020 года. На проектирование детских садов (не менее чем на 200 мест) выделят 21,9 миллиона рублей и на проектирование школы на 1474 человек – 31,3 миллиона рублей. Проекты этих учреждений должны быть предоставлены не позже июня 2020 года.

Завершить весь проект планируется в 2024 году.

Ранее на Piter.TV: В отношении застройщика на Ропшинском шоссе возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV