Новый слой позволяет на коже человека спаивать ионы серебра.

Смываемые датчики распечатали на коже без нагрева. Представители университета Пенсильвании под руководством профессора Хуанью Ченга в публикации для издания ACS Applied Materials & Interfaces заявили, что традиционные методы не подходят для того, чтобы организовывать связку наночастиц на коже, так как для этого требуется нагревание свыше 100 градусов. Новый слой позволяет спаивать ионы серебра прямо на человеческой коже без повреждений покрова тела.

Прибор позволяет безопасно печатать на коже. При этом плата способна контролировать температуру тела, давление, пульс, сердцебиение и уровень кислорода. После использования ее можно смыть обычной водой. Разработка легка в использовании и способна гнуться. Распечатать плату можно не только на коже пациента, но и на одежде. В ближайшее время разработчики хотят интегрировать приложение, которое будет отслеживать симптомы коронавируса.

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