Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми

Одна из последних новинок Redmi K30 Pro защищена только от брызг и капель.

Президент компании Xiaomi, которая включает в себя бренд Redmi, Лу Вейбинг пообещал пользователям оснастить смартфоны новой фишкой – защитой от воды. Одна из последних новинок Redmi K30 Pro защищена только от брызг и капель.

Ранее Вейбинг написал в социальной сети Weibo, что такой защиты вполне достаточно. Однако пользователи интернета раскритиковали его позицию, заявив, что современные гаджеты должны быть не только защищены от брызг, но и выдерживать погружение в воду.

После этого Вейбинг написал, что поскольку всем нравится функция IP68 (полная защита устройства от воздействий воды), то в компании рассмотрят ее внедрение в будущие проекты.

Ранее мы писали, что Redmi представила фитнес-браслет стоимостью 14 долларов.

Фото: pixabay.com