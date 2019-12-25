Redmi представила фитнес-браслет стоимостью 14 долларов

При обычном режиме использования он может работать без подзарядки 14 дней.

Компания Redmi анонсировала выход своего первого фитнес-браслета под названием Redmi Band. Он будет доступен для предзаказа с 9 апреля по цене 13 долларов. После выхода в продажу стоимость устройства увеличится до 14 долларов.

Первый фитнес-трекер бренда Redmi оснащен прямоугольным цветным экраном диагональю 1,08 дюйма. Дизайном он значительно отличается от линейки Xiaomi Mi Band, так как имеет более угловатые формы.

Производитель утверждает, что при обычном режиме использования браслет сможет работать без подзарядки 14 дней. Устройство сможет отслеживать пять видов физической активности, а также частоту сердечных сокращений во время тренировок и в течение суток. Кроме того, Redmi Band сможет следить за качеством и продолжительностью сна.

Устройство будет доступно в четырех цветовых вариантах: оранжевом, оливково-зеленом, синем и черном. Ложкой дегтя станет то, что в Redmi Band нет модуля NFC для бесконтактных платежей.

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Фото: Redmi Band