Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС

Нападающему "Зенита" и Сборной России может грозить дисквалификация.

Нападающему "Зенита" и Сборной России Артему Дзюбе грозит дисквалификация за высказывание про фанатов "Спартака". Его слова про сектантов и фашистов может рассмотреть комитет по этике Российского футбольного союза. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

В воскресенье, 1 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком". Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу петербургской команды. Во время матча московские фанаты выкрикивали оскорбления в адрес Артема Дзюбы, а также вывесили несколько баннеров про него. В ответ нападающий "Зенита" назвал фанатов "Спартака" сектантами и фашистами.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что "Сегодня мы заслужили поражение".

Фото: Instagram / artem.dzyuba