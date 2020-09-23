Погиб пожилой слон по кличке Мавузо.

Слоны устроили смертельный поединок на глазах у туристов. Ролик опубликован на YouTube-канале Kruger National Park Videos от национального парка Крюгера, расположенного в ЮАР. Редкие кадры смогли запечатлеть посетители заведения.

На видео становится понятно, что пожилой слон по кличке Мавузо стал жертвой сородича. Слоны дрались друг с другом при помощи бивней, хоботов. Молодому самцу удалось повалить оппонента на землю. Последний не смог подняться, так как был слишком слаб. Ему на помощь направилось стадо. Однако животные не смогли совместно поднять Мавузо. Тот умер.

Сотрудники национального парка рассказали, что позже труп слона был перенесен на открытую местность. Тело Мавузо стало пищей для местных хищников.

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