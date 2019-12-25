Следствие требует заключить под стражу Юрия Хованского

Блогер признал свою вину.

В Петербурге следователи требуют заключить под стражу блогера Юрия Хованского, которого задержали накануне по подозрению в оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Хованский не позднее 3 июля прошлого года в квартире на Пушкинской улице в Петербурге провел стрим, во время которого исполнил песню, содержащую призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду.

Сам Хованский вину свою признал. Блогеру грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы со штрафом от 100 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом задержания Хованского.

Фото: Instagram / yurykhovansky