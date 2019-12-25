Следствие требует заключить под стражу Юрия Хованского

В Петербурге следователи требуют заключить под стражу блогера Юрия Хованского, которого задержали накануне по подозрению в оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, Хованский не позднее 3 июля прошлого года в квартире на Пушкинской улице в Петербурге провел стрим, во время которого исполнил песню, содержащую призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду.
Сам Хованский вину свою признал. Блогеру грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы со штрафом от 100 тысяч рублей.
Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом задержания Хованского.
Фото: Instagram / yurykhovansky
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