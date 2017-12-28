Следствие склоняется к тому, что взрыв в "Перекрестке" произошел ради мести владельцу

Названа наиболее вероятная причина взрыва в "Перекрестке" на Кондратьевском.

Как сообщают представители следственного комитета, основной причиной взрыва в настоящее время считается месть. По мнению специалистов, конкурирующие компании хотели выгнать владельца магазина из занимаемого помещения.

Отметим, что ранее здание на Кондратьевском проспекте, 44 принадлежало организации “Конти”. До 2015 года там располагался торговый центр, но после он закрылся. За покупку данного дома серьезно боролись несколько компаний, но в итоге выиграл хозяин “Перекрестка”.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство нескольких человек. Следователи изучают лиц, которым могла быть выгодна трагедия в “Перекрестке”. Оперативники и представители Следственного комитета сейчас находятся в пострадавшем помещении . Известно, что магазин закрыт для посетителей.

Из-за угрозы террористического акта, 28 декабря в Петербурге пройдут рейды по магазинам и местам массового скопления людей. Специалисты будут искать опасные предметы и вещества.