Спецслужбы продолжают работу в "Перекрестке"

Вечером 27 декабря в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском, 44 прогремел взрыв в результате которого, по последним данным, пострадало около 13 человек.
Через пол часа после случившегося на место происшествия прибыли пожарно-спасительные подразделения. Было эвакуировано 50 человек посетителей и сотрудников магазина.
На данный момент супермаркет закрыт. На месте взрыва работают Следственный комитет и взрывотехники ФСБ.
Обстоятельства случившегося проясняются.
Ранее Piter.tv сообщал, что Путин назвал взрыв в "Перекрестке" на Кондратьевском терактом.
Видео: Piter. tv