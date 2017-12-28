Спецслужбы продолжают работу в "Перекрестке"

На месте случившегося дежурит СК и ФСБ

Вечером 27 декабря в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском, 44 прогремел взрыв в результате которого, по последним данным, пострадало около 13 человек.

Через пол часа после случившегося на место происшествия прибыли пожарно-спасительные подразделения. Было эвакуировано 50 человек посетителей и сотрудников магазина.

На данный момент супермаркет закрыт. На месте взрыва работают Следственный комитет и взрывотехники ФСБ.

Обстоятельства случившегося проясняются.

Ранее Piter.tv сообщал, что Путин назвал взрыв в "Перекрестке" на Кондратьевском терактом.

Видео: Piter. tv