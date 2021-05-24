В Забайкальском крае следователи возбудили уголовные дела после избиения девушки двумя семиклассницами

Личности семиклассниц установлены, обе допрошены.

После проведения доследственной проверки по факту избиения девушки-подростка семиклассницами возбуждены уголовные дела по признакам вымогательства, совершённого группой лиц с применением насилия, и незаконного лишения свободы группой лиц. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Личности семиклассниц установлены, обе допрошены. Следователи устанавливают мотивы совершения преступлений. Также будет проведено изучение условий воспитания несовершеннолетних. Расследование продолжается.

В соцсетях 24 мая появилось видео избиения девушки. Позднее стало известно, что потерпевшая учится в 10 классе, а нападавшие на нее – в 7 классе.

Ранее прокуратура Кузбасса начала проверку после публикации видео с избиением девочки.

Видео: Telegram/ZabNews.ru