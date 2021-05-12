Прокуратура Кузбасса начала проверку после публикации видео с избиением девочки

Ее избивала группа сверстниц.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку после публикации видео, на котором в городе Березовском группа девочек-подростков избивает сверстницу. Об этом сообщила пресс-служа прокуратуры Кузбасса.

В соцсетях опубликовали видео, как девочки жестоко избивают сверстницу ногами и руками. Прокуратура заинтересовалась данным роликам, организована проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сотрудники прокуратуры изучат условия жизни несовершеннолетних, личности правонарушителей и потерпевшей, причины инцидента. В обстоятельствах драки начал разбираться Следком.

Родители 15-летней потерпевшей уже обратились с заявлением в полицию.

Ранее драка собачников в Петербурге попала на видео.

Видео: Вконтакте / Инцидент Кемерово