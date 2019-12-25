Ученые рассказали о "потерянных" биомаркерах в глине планеты.

Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой. Представители Корнеллского университета США и Центра астробиологии Испании смоделировали ситуацию с использованием глины и аминокислот. Ученые заявили в публикации для Scientific Reports о том, что найти следы внеземной жизни на планете будет трудно из-за разрушающего воздействия на грунт "кислых жидкостей" в прошлом.

Исследование показало, что в далеком прошлом на поверхности Марса находились кислотные жидкости. Они уничтожили биологические доказательства, которые могли находиться в богатых железом глинах. Наука считает, что глина внутри себя защищает молекулярный органический материал. Однако эта способность нивелируется под влиянием кислот.

Соавтор работы Альберто Фэйрен рассказал, что марсианская глина содержит слои, которые скрывают липиды, нуклеиновые кислоты, пептиды и другие биополимеры.

Маск определил главную сложность в колонизации Марса.