Эксперты: "Лишь 6% россиян имеют работу мечты"

Эти люди стали теми, кем хотели быть в детстве.

Лишь 6% соискателей сегодня работают в той области, о которой мечтали в детстве, а чаще всего в детстве россияне хотели стать врачами или актерами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследования компании HeadHunter.

Чаще всего россияне в детстве мечтали стать дизайнерами, врачами, актерами, ветеринарами и археологами. Детская мечта воплотилась в реальность у 6% россиян, частично у 18% и для 76% опрошенных мечта так и осталась мечтой.

Среди причин, почему мечта не стала реальностью: "изменились взгляды", "прикладывали недостаточно усилий", "на эту работу было сложно попасть без опыта". При этом, 37% респондентов до 25 лет согласились бы поменять свою нынешнюю профессию, если бы была возможность.

В опросе приняли участие 2179 россиян.

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Видео: Piter.TV