Эксперты: Петербургу не хватает поваров, продавцов и грузчиков

При этом в городе переизбыток администраторов и водителей.

На рынке труда в Петербурге все больше ощущается нехватка так называемого линейного персонала. В последнее время работодателям сложнее найти грузчиков, операторов call-центров, продавцов и поваров. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter Северо-Запад.

При этом в городе переизбыток администраторов и водителей. В мае на одно место претендовали 12 и 9 соискателей соответственно.

С ростом числа вакансий для линейного персонала растут и зарплаты. Больше всего денег предлагают водителям и поварам — 50 и 37 тысяч рублей соответственно. Грузчикам, администраторам и разнорабочим готовы платить чуть больше 30 тысяч рублей.

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Видео: Piter.TV