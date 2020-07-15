В РЭО подсчитали, сколько алюминиевых банок выбрасывают россияне за год

В организации добавили, что алюминий считается дорогостоящим вторичным сырьём.

В среднем за год в России накапливается 28400 т отходов из алюминиевой тары, свыше 80% из которых подлежит переработке. Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора (ППК РЭО) Денис Буцаев в беседе с телеканалом "360".

Руководитель отметил, что данная отрасль переработки считается наиболее развитой по стране. Кроме того, люминий считается дорогостоящим вторичным сырьём, поскольку подобная тара подлежит переработке в 80% случаев.

После того, как твердые коммунальные отходы и отходы от использования товаров проходят обработку, из них извлекаются полезные фракции. В том числе это металлолом, алюминий, жесть. Алюминиевые и жестяные банки поступают на переработку на металлургические заводы. Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора

Также Буцаев подчеркнул, что алюминий возможно подвергнуть обработке бесконечное множество раз. К примеру, около 700 банок необходимо для изготовления велосипеда. Сдавать банки можно в контейнеры для вторсырья, установленные около жилых домов. Помимо этого, можно использовать баки для раздельного сбора отходов или специальные фандоматы, добавил представитель РЭО.

Ранее мы сообщили о том, что российский экологический оператор выступил против неэкологичной упаковки букетов на 1 сентября.

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