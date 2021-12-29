Скипетры из Майкопского кургана использовали как трубочки для питья пива

Длина трубочки составляет 112 сантиметров.

Ученый Трифонов из Института истории материальной культуры РАН вместе с коллегами еще раз изучил коллекцию, которая состоит из восьми золотых и серебряных трубочек с наконечниками и декоративными фигурами быков. Статья была опубликована в журнале Antiquity.

Эти предметы были обнаружены в 1897 году в результате раскопок Майкопского кургана. Затем артефакты отвезли на хранение в Эрмитаж.

Диаметр такой трубочки составляет порядка 10 миллиметров, а длина – 112 сантиметров. Оказалось, что эти предметы были соломинками для питься пива из общего сосуда. Это было частью погребального обряда.

Предметы ранее были интерпретированы как скипетры, части складного балдахина или ритуальные артефакты.

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