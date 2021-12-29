В Русском подворье в Иерусалиме найдены останки жертв резни

Произошло это во время правления царя Александра Янная.

Ученые нашли в Русском подворье в Иерусалиме останки большого числа людей. Предполагается, что все эти люди стали жертвами резни, всего насчитывается 124 человека. Инцидент произошел в конце II-начале I века до нашей эры. Это было время правления царя Александра Янная. Статья была опубликована в журнале International Journal of Osteoarchaeology.

Антропологи отмечают, что династия Хасмонеев часто прибегала к насилию для разрешения конфликтов. Но до этого момента четких доказательств этому найти не могли. В ходе раскопок обнаружили также кремированные останки минимум 32 человек, которые жили в середине первого века до нашей эры.

В ходе изучения костей ученые нашли свидетельства травм от ударов острыми и тупыми предметами, были и переломы костей, полученные уже после смерти. Обезглавлены были 16 человек. В этот момент люди были неподвижны или мертвы.

Ранее мы сообщали, что биологам удалось заснять на видео сверхбыстрый полет микронасекомых.

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