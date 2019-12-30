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Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера

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Журналистка прокомментировала слова первого президента Украины на передаче "60 минут".

Ольга Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера. В своем Telegram-канале журналистка отметила, что Украина говорит о "дикой" мифологии. На нее купился даже первый президент страны. Об этом сообщили "РИА Новости".

Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю

прокомментировала телеведущая

Скабеева с сожалением заметила, что на подобных  "документах" будут основываться новые учебники истории. Сложившуюся ситуацию она находит печальной. Эксперт считает, что у Украины не может быть сведений о том, что Сталин и Гитлер якобы "братались во Львове". Также политики не могут реально заявлять, что договор главы СССР и Германии спровоцировал Вторую мировую войну.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый президент Украины назвал способы возвращения Крыма и Донбасса.

Видео: YouTube/112 Украина, Instagram/olgaskabeeva, Telegram/skabeeva

Теги: вторая мировая война, гитлер, леонид кравчук, ольга скабеева, сталин
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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