СМИ: системы ПВО сбили НЛО в районе Харькова

Официальные заявления по данному инциденту отсутствуют.

В воздушном пространстве над Харьковом системы ПВО сбили неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщило издание Avia.pro.

В издании эту информацию не уточняют. На видео видно, что зенитно-ракетный комплекс попадает в объект. Он начинает разваливаться на части прямо в воздухе. В издании предположили, что речь может идти о самолете или беспилотном летательном аппарате. Также не исключено, что объект был использован в качестве приманки для того, чтобы установить район расположения средств ПВО ВСУ с целью последующего их уничтожения. Официальные заявления по данному инциденту отсутствуют.

Ранее мы сообщили, что в Луганске прогремел сильный взрыв.

Видео: Telegram/ТРУХА