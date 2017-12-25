Синоптики: в выходные дни в Петербурге будет тепло

Температура поднимется до плюс 15 °С. Осадков не ожидается.

В выходные дни в Петербурге будет теплая и солнечная погода. Осадков не ожидается. Такой прогноз сделали синоптики из регионального Гидрометцентра.

По их сведениям, в субботу, 14 апреля, в Северной столице будет малооблачно. И даже не смотря на то, что температура воздуха в ночь с 13 на 14 апреля опустится практически до нуля, днем воздух прогреется до плюс 15 °С.

Синоптики говорят, что погода не испортится и в воскресенье. Днем будет так же тепло. Атмосферное давление 15 апреля продолжит слабо снижаться. Слабый ветер будет дуть с юга и юга-востока.

Напомним, что 9 апреля в Петербурге чуть не был побит температурный рекорд. В этот день температура поднялась до плюс 17 °С. Однако в середине дня подул ветер с залива, и сразу стало холоднее.

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов разрешил сменить зимнюю резину на летнюю.

Фото: pixabay.com