Главный синоптик Петербурга разрешил сменить зимнюю резину на летнюю

Однако в некоторых районах Ленобласти стоит ненадолго отложить поездку в шиномонтаж.

Глава петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил водителям, что уже можно менять зимнюю резину на летнюю. Об этом он рассказал подписчикам в Facebook.

Однако жителей Ленобласти Колесов попросил повременить с поездкой в шиномонтаж. Из-за холодной погоды за городом еще неделю будет сложная обстановка на дорогах.

В городе летнюю резину ставить можно, погода позволяет. За городом (север, восток) на проселочных дорогах еще неделю будет сложно. Александр Колесов

Ранее мы сообщали, что 9 апреля погода в Петербурге чуть не побила температурный рекорд. До него не хватило совсем немного. Помешал ветер, который в середине дня подул с залива и понизил температуру около прибрежной части.

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