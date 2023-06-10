В выходные 19 и 20 октября в Петербурге продолжится запоздалое бабье лето

18 октября температура воздуха в городе превышала +15 градусов.

В предстоящие выходные – 19-го и 20-го октября – синоптики обещают в Петербурге относительно теплую погоду. Температурный пик 18-го октября составил +15,1 градус. Главный синоптик города Александр Колесов назвал такую погоду "поздним бабьим летом".

В сравнении с концом рабочей недели температура воздуха, конечно, немного уменьшится и не будет превышать +12 градусов днем. В Северо-Западном УГМС обещают отсутствие осадков и в субботу, и в воскресенье, однако облаков на небе станет заметно больше.

Ранее мы сообщали, что днем 18-го октября температура на 3-4 градуса превысила климатическую норму.

Фото: Piter.TV (создано при помощи "Шедеврума")