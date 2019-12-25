В Петербурге 18 октября температура окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы

Обойдётся без дождей.

Перед выходными синоптическую ситуация в атмосфере над Северной столицей продолжит формировать периферия антициклона. Ожидается переменная облачность, вновь обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы, и дневная температура окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 18 октября в Петербурге +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер южный 4-9 м/с.

В субботу ожидается без осадков и +11…+13 градусов.

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Фото: Piter.tv