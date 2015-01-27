В Петербурге на выходных 12 и 13 октября продолжатся дожди

К началу следующей недели температура воздуха опустится.

На предстоящих выходных 12-го и 13-го октября в Санкт-Петерубрге продолжит время от времени поливать дождь. Температура воздуха при этом не будет подниматься выше +10 градусов, – следует из данных ФГБУ "СЗУ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью 12-го октября Северную столицу ожидает небольшой, местами умеренный дождь. Днем существенных осадков не ожидается. При этом возможно повышение атмосферного давления.

Днем 13-го числа ожидается небольшой дождь и понижение атмосферного давления. К понедельнику в Санкт-Петербург вернутся ощутимые похолодания.

Дожди пришли в регион вместе с грибным сезоном. Недавно мы рассказывали, какие именно вкусные диковинки можно найти под Петербургом.

Фото: Piter.TV