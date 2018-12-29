В Петербурге ожидается снежный январь

Температура воздуха будет чуть выше климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, январь 2019 года в Петербурге будет снежным. Количество осадков превысит норму на 20%, однако, температура воздуха будет немного выше климатической нормы. Об этом сообщают городские СМИ.

В четверг, 10 января, в городе на Неве будет минус 6 градусов и без снега. Однако, уже в пятницу, 11 января, в течение целого дня будет идти снег и к вечеру столбик термометра поднимется от минус восьми до нуля. На выходных будет относительно тепло и без осадков.

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