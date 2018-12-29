В МЧС предупреждают о сильных снегопадах в Ленобласти

Также температура опустится до минус 13 градусов.

В предстоящую рабочую неделю жителей Ленобласти ожидает сильный снегопад. Об Этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Так, в среду, 9 января, в области ожидается облачная погода, ветер до 8 метров в секунду и снегопад. Синоптики отметили, что наиболее сильные осадки будут на севере региона.

Кроме того, ночью температура опустится до минус 13 градусов, а днем потеплеет до минус 8 градусов.

В МЧС предупреждают водителей о гололедице на дорогах и призывают быть внимательнее.

В городе же рабочая неделя начнется с минус 5, а к четвергу столбик термометра опустится до минус 10.

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