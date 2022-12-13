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Синоптик рассказал, порадует ли февраль петербуржцев морозами
Сегодня, 17:18
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Синоптик рассказал, порадует ли февраль петербуржцев морозами

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Осадков на неделе не будет. На небе горожане смогут увидеть солнце. 

С 6 февраля в Петербурге значительно потеплеет. Температура на следующей неделе будет на шесть градусов выше нормы. Однако оттепель задержится в Северной столице на пару дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд "Невским Новостям".

В выходные в городе на Неве температура воздуха составит -5 градусов. С понедельника жители почувствуют дыхание весны. Осадков на неделе не будет. На небе горожане смогут увидеть солнце. 

За зимней погодой можно поехать в 47-й регион. В понедельник в Ленобласти будет снежно и морозно. Днем столбики термометров будут показывать -2...-7 градусов. Дороги покроются льдом. 

Ранее на Piter.tv: в Шушарах четыре иномарки врезались в лазурный автобус.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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