Синоптик рассказал, порадует ли февраль петербуржцев морозами

Осадков на неделе не будет. На небе горожане смогут увидеть солнце.

С 6 февраля в Петербурге значительно потеплеет. Температура на следующей неделе будет на шесть градусов выше нормы. Однако оттепель задержится в Северной столице на пару дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд "Невским Новостям".

В выходные в городе на Неве температура воздуха составит -5 градусов. С понедельника жители почувствуют дыхание весны. Осадков на неделе не будет. На небе горожане смогут увидеть солнце.

За зимней погодой можно поехать в 47-й регион. В понедельник в Ленобласти будет снежно и морозно. Днем столбики термометров будут показывать -2...-7 градусов. Дороги покроются льдом.

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