В понедельник в Ленобласти будет снежно и морозно

Иногда будет выглядывать солнце.

В начале недели в Ленобласти ожидается облачная погода. Временами жители будут видеть редкое для нашего региона солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на понедельник, 6 февраля, пройдет умеренный снег. Подморозит до -4...-9 градусов. В некоторых районах температура воздуха упадет до -12...-15 градусов.

Днем столбики термометров будут показывать -2...-7 градусов. Дороги покроются льдом.

Подует западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

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