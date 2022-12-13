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Сотрудники ГИБДД предупредили петербуржцев о гололеде
Сегодня, 16:26
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Сотрудники ГИБДД предупредили петербуржцев о гололеде

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Самыми опасными участками на дороге являются съезды с мостов и путепроводов.

Сотрудники ГИБДД предупредили горожан о скользких дорогах. Водителям напомнили об опасности. Автомобилистов призвали соблюдать максимальную бдительность на дорогах 5 февраля.

Самыми опасными участками на дороге являются съезды с мостов и путепроводов. Также высок риск ДТП на поворотах и открытых участках дорог.

Водителям напомнили о необходимости  снижать скорость при такой погоде. Также необходимо отказаться от резких маневров. 

Ранее на Piter.tv: в Шушарах четыре иномарки врезались в лазурный автобус.

Фото: Piter.tv

Теги: гололёд, погода, прогноз погоды, скользкие дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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