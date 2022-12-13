Сотрудники ГИБДД предупредили петербуржцев о гололеде

Самыми опасными участками на дороге являются съезды с мостов и путепроводов.

Сотрудники ГИБДД предупредили горожан о скользких дорогах. Водителям напомнили об опасности. Автомобилистов призвали соблюдать максимальную бдительность на дорогах 5 февраля.

Самыми опасными участками на дороге являются съезды с мостов и путепроводов. Также высок риск ДТП на поворотах и открытых участках дорог.

Водителям напомнили о необходимости снижать скорость при такой погоде. Также необходимо отказаться от резких маневров.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах четыре иномарки врезались в лазурный автобус.

Фото: Piter.tv