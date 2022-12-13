Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России

Андрей Ковтун смог вывести из-под огня ВСУ разведчиков.

Сын заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун посмертно получил звезду Героя России. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы региональной администрации. СПециалисты уточнили,т что молодой человек спас своих товарищей, которые попали в засаду противников. Старший лейтенант самостоятельно принял решение пойти на выручку разведывательной бригаде Ему удалось ликвидировать несколько десятков неонацистов, воюющих на стороне киевского режима. Он также подбил боевую технику врага. Солдаты ВС РФ смогли уйти из-под огня, однако офицер получил во время боя многочисленные осколочные ранения.

Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны звание Героя РФ посмертно было присвоено. пресс-служба правительства ЕАО.

Награду и грамоту о присвоении звания на памятной торжественной церемонии получили жена, сын, сестра и мать погибшего, а также заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.

Сквер в Калининском районе Петербурга назвали в честь Расула Гамзатова.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости