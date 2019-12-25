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Сын немецкого футболиста Баллака погиб в ДТП
Сегодня, 16:04
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Сын немецкого футболиста Баллака погиб в ДТП

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Молодому человеку было 18 лет.

Сын экс-футболиста сборной Германии Михаэля Баллака погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает издание The Mirror.

По данным СМИ, Эмилио погиб на 19-м году жизни. Это произошло при аварии квадроциклов в Португалии недалеко от дома, где проживал его отец. Детали ДТП на данный момент неизвестны.

Михаэль Баллак за свою футбольную карьеру выступал за "Кемницер", "Кайзерслаутерна", "Байер", "Баварию" и "Челси". Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и серебряным призером чемпионата Европы.

Ранее в ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек. В полиции полагают, что водитель грузовика выбрал небезопасную скорость движения, после чего не справился с управлением. Он выехал за пределы дороги, а затем - транспорт опрокинулся на бок.

Фото: Instagram / michaelballackofficial

Теги: дтп со смертельным исходом, квадроцикл, михаэль баллак
Категории: Мировые новости, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аксенов Олег
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