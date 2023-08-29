Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии

Власти рассказали о ликвидации последствий стихии.

Федеральные земли Тироль и Зальцбург в Австрии столкнулись с наводнениями из-за прошедших в понедельник 28 августа сильных ливней. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Kurier. Известно, сильнее всего от разлива воды пострадали долины Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь. В некоторых местах вода затопила дороги, сделав их непригодными для транспортного передвижения. На текущий момент информация о пострадавших и погибших устанавливается.

Запад и ю особенно сильно пострадали от наводнений и оползней из-за сильной непогоды. Конечно, федеральное правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий, чтобы быстро помочь регионам. Карл Нехаммер, канцлер Австрии в соцсетях

По состоянию на утро вторника 29 августа, погодные условия в пострадавших регионах страны несколько улучшились, после чего вода стала отступать. Однако в федеральной земле Верхняя Австрия, расположенной в северо-восточноом направлении от города Зальцбурга, напротив, власти готовятся к наводнениям во вторник.

Кожемяко: в Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального масштаба.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости