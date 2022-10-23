Председателя КНР Си Цзиньпина переизбрали на третий срок на пост председателя Компартии Китая. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК XX-го созыва. Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.
Также был избран новый состав Политбюро ЦК КПК. В него вошли семь человек. В ближайшие пять лет они будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны
Ранее мы сообщали, что экс-председатель КНР досрочно покинул съезд КПК из-за плохого самочувствия.
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