Он сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.

Председателя КНР Си Цзиньпина переизбрали на третий срок на пост председателя Компартии Китая. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК XX-го созыва. Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.

Также был избран новый состав Политбюро ЦК КПК. В него вошли семь человек. В ближайшие пять лет они будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны

Ранее мы сообщали, что экс-председатель КНР досрочно покинул съезд КПК из-за плохого самочувствия.

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