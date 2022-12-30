Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией

Глава КНР рассказал о будущем сотрудничестве с РФ.

Китайский председатель Си Цзиньпин заявил о готовности его страны к глобальному партнерству с Россией в условиях непростой внешней, международной обстановки. Пекин настроен на наращивание стратегического взаимодействия с Москвой, работать на благо двух народов и в интересах региональной и мировой безопасности. Соответствующее заявление сделал иностранный политик, выступая по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами. Си Цзиньпин, глава КНР

Путин поздравил китайцев с наступающим Новым годом.

Фото и видео: Kremlin.ru