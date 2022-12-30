Глава РФ пожелал КНР мира и процветания.

Российский президент Владимир Путин поздравил китайцев с наступающим Новым годом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения по видеосвязи с китайским председателем Си Цзиньпином. Политик из Москвы пожелал Пекину и дружественному народу мира и процветания. Лично главе КНР лидер РФ пожелал счастья и здоровья.

Уважаемый господин председатель, хотел бы поздравить вас и всех наших китайских друзей с наступающим новым 2023 годом и приближающимся Новым годом по китайскому календарю - праздником весны. Владимир Путин, президент РФ

Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая.

Фото и видео: Kremlin.ru