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Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая

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Глава РФ рассказал о том, что страны не подались на шантаж Запада.

Российский президент Владимир Путин сделал прогноз по товарообороту между РФ и Китаем. В ходе видеоконференции с китайским председателем Си Цзиньпином глава государства рассказал о том, что несмотря на шантаж стран коллективного Запада и неблагоприятную внешнюю конъюктуру, нелегитимные ограничения и санкции, торговля между двумя странами увеличилась по результатам текущего года примерно на 25%. При этом политик ожидает, что планку в 200 миллиардов долларов КНР и РФ смогут достичь досрочно.

России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно.

Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, встреча путина и си цзиньпина, китай, товарооборот, торговля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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