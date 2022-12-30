Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая

Глава РФ рассказал о том, что страны не подались на шантаж Запада.

Российский президент Владимир Путин сделал прогноз по товарообороту между РФ и Китаем. В ходе видеоконференции с китайским председателем Си Цзиньпином глава государства рассказал о том, что несмотря на шантаж стран коллективного Запада и неблагоприятную внешнюю конъюктуру, нелегитимные ограничения и санкции, торговля между двумя странами увеличилась по результатам текущего года примерно на 25%. При этом политик ожидает, что планку в 200 миллиардов долларов КНР и РФ смогут достичь досрочно.

России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно. Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае.

Фото и видео: Kremlin.ru

