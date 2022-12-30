Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае

Глава РФ оценил визит зампреда СБ РФ в КНР.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что заместитель председателя Совета по безопасности России Дмитрий Медведев доложил главе государства о теплом приеме в Китае. Соответствующее заявление политик сделал перед китайским председателем Си Цзиньпином, общаясь с иностранным коллегой по видеосвязи. Лидер РФ отметил, что в новом 2023 году контакты между двумя странами и двусторонние обмены будут продолжаться.

Он доложил мне и о теплом приеме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе, разговоре. В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Дмитрий Медведев был с официальным рабочим визитом в Китае 21 декабря. В стране он провел переговоры с председателем КНР.

Фото и видео: Kremlin.ru