В Китае считают, что политическое будущее региона - за патриотами.

Китайский председатель Си Цзиньпин рассказал, кто должен управлять Гонконгом. Соответствующей информацией лидер КНР заявил участникам торжественного мероприятия, посвященного празднованию 25-летней годовщины по случаю возвращения данного региона под юрисдикцию Пекина. По мнению политика, власть должна осуществляться руками патриотов своей страны, так как это условие является общеполитическим в мире.

Ни одна страна, ни один регион не допустят к власти непатриотические или даже предательские силы и деятелей, или же изменников Родины. Си Цзиньпин, глава Китая

По мнению лидера Китая, удержание управления специальным административным районом Гонконг в руках патриотов будет обязательным требованием для обеспечения региональной долгосрочной стабильности.

Си Цзиньпин: Китай призывает обеспечить бесперебойность поставок и производственных цепей.

Фото и видео: YouTube / TVBS NEWS