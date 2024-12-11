Он также пригласил Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, китайский лидер посетит Москву 9 мая, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Моргулов добавил, что Си Цзиньпин также пригласил президента РФ Владимира Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября

Ранее Мишустин предложил Ли Цяну сверить часы в исполнении исторических договоренностей РФ и КНР.

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