Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной

Китайский лидер выступил на саммите БРИКС.

Странам БРИКС нужно активно выступать посредником в решении острых вопросов, а также продвигать политические решения. Соответствующее заявление на заседании XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге среди политических лидеров объединения сделал китайский председатель Си Цзиньпин. Глава КНР призвал коллег заниматься поддержкой мира и стабильности, развивать сотрудничество в области безопасности.

Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон, укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам, активно выступать посредником в решении острых вопросов, содействовать политическому урегулированию. Си Цзиньпин, глава КНР

Иностранный политик отметил, что на сегодняшний день в мире сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация остается мрачной.

Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда