Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной

Странам БРИКС нужно активно выступать посредником в решении острых вопросов, а также продвигать политические решения. Соответствующее заявление на заседании XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге среди политических лидеров объединения сделал китайский председатель Си Цзиньпин. Глава КНР призвал коллег заниматься поддержкой мира и стабильности, развивать сотрудничество в области безопасности.
Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон, укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам, активно выступать посредником в решении острых вопросов, содействовать политическому урегулированию.
Си Цзиньпин, глава КНР
Иностранный политик отметил, что на сегодняшний день в мире сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация остается мрачной.
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения.
Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда
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