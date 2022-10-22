Си Цзиньпин: Компартия Китая готова осуществлять новые цели

Председатель КНР выступил на XX Съезде Коммунистической партии Китая.

Коммунистическая партия Китая встала на путь осуществления новых целей и полна сил совершать новые чудеса. Соответствующее заявление в ходе закрытия XX Съезда местного политического движения сделал председатель страны Си Цзиньпин. Он напомнил коллегам о достижениях в новодемократической революции, а также социалистической революции, реформировании, открытия миру, строительстве инфраструктуры, модернизации политического строя.

Достигнутые за сто лет успехи несравненно блестящи, а 100-летняя КПК находится в расцвете сил и энергии. КПК прошла столетний путь борьбы и встала на новый путь осуществления новой цели. Си Цзиньпин, глава КНР

Си Цзиньпин добавил, что все члены КПК должны тесно сплотиться вокруг ее центрального комитета ради того, чтобы сплотить народ и одержать победу в борьбе за реализацию национальных целей и задач, утвержденных на XX съезде партии.

Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК.

Фото и видео: YouTube / FNNプライムオンライン