Военные отреагировали на тренировку десантных кораблей РФ у острова Готланд.

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений. Об этом сообщил местный телеканал SVT. Журналисты рассказали, что российские военные 25 августа проводили мероприятия к востоку от острова, которые включали тренировку десантных кораблей.

Учения, а также кризис в Белоруссии вызвали необходимость направить шведские военные корабли и авиацию, а также наземные силы на Готланд...Такая активность вооруженных сил с учетом сложившейся обстановки представляется разумной сообщение телеканала SVT

Министр обороны Швеции Петер Хультквист рассказал, что страна реагирует на ситуацию, которая складывается в Балтийском море. Однако он заявил, что прямая агрессия против Швеции считается маловероятной. Действия Швеции являются сигналом для России.

Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья.