Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья

Дублин считает, что РФ пытается шпионить за счет получения информации с подводных интернет-кабелей в Балтике.

Ирландию обеспокоили российские подлодки Военно-морского флота у ее западного побережья. Об этом сообщили журналисты из The Times 17 августа. Специалисты объяснили со ссылкой на местное оборонное ведомство, что субмарины из РФ пытались добраться до подводных интернет-кабелей с целью шпионажа.

В Дублине рассказали, что в последнее время фиксируют странные инциденты, говорящие о присутствии иностранных подлодок в водах, которые патрулируются местными ВМС. Военные считают, что зафиксированные суда представляют из себя подлодки класса "Палтус". Эти объекты перебрасывались Москвой из Черного в Балтийское море.

В издании указали на тот факт, что маневры говорят об увеличении военного присутствия России в Атлантическом океане. Дублин не может ответить Москве, так как Ирландия не имеет средств, способных обнаружить и отследить проходящие суда.

Разработчик рассказал о подлодке П-750Б "Сервал".

Видео: YouTube / Подводные лодки и ВМФ