Разработчик рассказал о подлодке П-750Б "Сервал"

В "Малахите" рассказали о том, на каком этапе создания находится проект.

Разработчик морского бюро машиностроения "Малахит" в Петербурге Владимир Дорофеев рассказал о подлодке П-750Б "Сервал". Данный объект будет иметь воздухонезависимую энергетическую установку- анаэробный двигатель.

В интервью для "Звезды" генеральный директор КБ отметил, что сейчас проект находится на стадии проектирования. Эксперты определяют облик подлодки и основные технические решения. Далее Минобороны (как заказчик субмарины) утвердит порядок работы.

По словам Владимира Дорофеева, "Сервал" будет инновационным проектом. Подлодка будет иметь сменно-модульную концепцию размещения полезной нагрузки. Вооружение, средства самообороны и средства движения будут находиться за пределами прочного корпуса. Комплектация подлодки будет зависеть от поставленных задач перед выходом в море.

Напомним, что демонстрационная модель "Сервала" будет показана на форуме с "Армия-2020".

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Видео: YouTube / Минобороны России