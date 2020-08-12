Поиски подлодки начались только через восемь часов после трагедии.

Восстановлена хронология гибели подлодки "Курск", который затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море.

Крейсер около шести часов не считали терпящим бедствие. При этом находящиеся рядом корабли зафиксировали звук, который похож на подводный взрыв. После этого подлодка перестала выходить на связь. Подробную версию произошедшего в интервью изданию "Лента.ру" изложил капитан 1-го ранга Игорь Кудрин. Он 20 лет изучал все обстоятельства гибели подлодки и восстановил хронологию событий.

Отметим, что на "Курске" погибло 118 человек — это весь экипаж, а также прикомандированный к ним представитель завода "Дагдизель".

Поиски подлодки начались только через восемь часов после трагедии.

Ранее в Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск". В полдень в среду в 12.00 в Николо-Богоявленском морском соборе пройдет панихида "по воинам, в море погибшим", где будут поименно названы все члены экипажа. В 14.00 на Серафимовском кладбище пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг.