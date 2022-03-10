Швеция увеличит свой оборонный бюджет до 2% ВВП

Магдалена Андерссон призвала кабмин вкладываться в обороноспособность страны.

Швеция увеличит собственный оборонный бюджет до 2% ВВП. Такое заявление на брифинге с журналистами 10 марта сделала глава местного правительства Магдалена Андерссон. Постановление уже одобрено кабинетом министров. Чиновница призвала обеспечить солидарное, долгосрочное и стабильное финансирование на данные задачи.

Обороноспособность Швеции будет значительно усилена. Ассигнования на военную оборону увеличатся до 2% от ВВП, и мы достигнем этого, как только это станет практически возможным. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Швеция за 2021-2025 года увеличила военные ассигнования на 27,5 млрд крон (порядка 3,11 млрд долларов). Этот показатель выше на 40% по сравнению с тем уровнем, что был запланирован ранее. За 2014-2025 года рост вложений в военную сферу составил 85%.

Швеция выделила дополнительно $10 млн на помощь украинским беженцам.

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