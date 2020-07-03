  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:36
42
lesjasap
Код вставки плеера

Схватка орла и акулы в воздухе попала на видео

0 0

В США хищная птица смогла победить грозу океанов.

Схватка орла и акулы в воздухе попала на видео. На ролик обратили внимание журналисты из издания Explica. Они рассказали, что американском городе Мертл-Бич (штат Южная Каролина) хищники сцепились друг с другом на глазах у людей. 

Инцидент произошел днем 26 июня. Пользователь с ником Келли Барбедж опубликовала в Facebook видеозапись. На кадрах видно, что орел держит в своих когтях небольшую акулу. Жертва пыталась вырваться, но не смогла. В Сети удивились тому, что птица смогла утащить такую большую добычу.

Схватка подводного охотника с одной из самых агрессивных акул попала на видео.

Видео: Facebook/Kelly Burbage

 
Теги: акула, мертл-бич, орел
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии