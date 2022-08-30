Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск

Экипажи вертолетов подавили наступление войск противника, несмотря на облучение и ракеты в их сторону.

Штурман вертолета Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Экипажи боевых вертолетов получили задачу уничтожение опорного пункта противника, когда началось наступление украинских войск. По словам штурмана, уже после вылета в сторону пункта развязался неожиданный бой. Экипажи Ка-52 подавили наступление войск противника, несмотря на облучение и ракеты в их сторону.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ.

Видео: Минобороны России