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Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск

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Экипажи вертолетов подавили наступление войск противника, несмотря на облучение и ракеты в их сторону.

Штурман вертолета Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Экипажи боевых вертолетов получили задачу уничтожение опорного пункта противника, когда началось наступление украинских войск. По словам штурмана, уже после вылета в сторону пункта развязался неожиданный бой. Экипажи Ка-52 подавили наступление войск противника, несмотря на облучение и ракеты в их сторону.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ.

Видео: Минобороны России

Теги: ка-52, минобороны россии, наступление, штурман
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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